Иранский журналист: мир на Ближнем Востоке нарушит все планы США Иранский журналист Муаззин: мир на Ближнем Востоке нарушит все планы США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Ближнего Востока, которые были готовы подчиняться Вашингтону, приходят к пониманию, что США и Запад в случае необходимости не станут их защищать, пояснил иранский журналист Хаял Муаззин. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что сейчас формируется новый миропорядок, который может нарушить все планы американцев.

Поскольку на Ближнем Востоке формируются новые силы и создается новый альянс, страны, которые годами были слугами Америки и Израиля, осознали, что сионистские и западные державы больше не в силах их защитить. Они поняли, что державами-гегемонами в новом мировом порядке будут четыре страны: Китай, Россия, Иран и Индия, — пояснил журналист.

По его словам, в связи с этим на Ближнем Востоке наступает мир, в том числе об этом свидетельствует возобновлении дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии. Муаззин считает, что решение стран нарушило планы Вашингтона, которые те разрабатывали в отношении региона. Журналист также уверен, что новые отношения, которые формируются на Востоке, будут основываться на выгоде каждого государства.

Власти Ирана и Саудовской Аравии ранее договорились нормализовать межгосударственные отношения после переговоров в Пекине. По итогам встречи, было подписано трехсторонее заявление о возобновлении дипломатических отношений. В ближайшие месяцы посольства начнут свою работу.