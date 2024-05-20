Иранский политик оценил шансы Раиси выжить при крушении самолета Reuters: маловероятно, что Раиси выжил при крушении вертолета

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Вероятность того, что президент Ирана Ибрахим Раиси выжил при крушении вертолета, низка, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского политика. По его словам, поступающая с места аварии информация внушает тревогу, хотя люди все еще не теряют надежды.

Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большое беспокойство, — сказал он.

Ранее стало известно, что поисково-спасательные отряды нашли совершивший жесткую посадку вертолет президента. Команды направляются к месту крушения, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами подтвердил эту информацию.

Ранее советник российского президента Игорь Левитин рассказал, что глава России Владимир Путин внимательно следит за новостями о ситуации с совершившим жесткую посадку вертолетом Раиси. Глава государства выражает поддержку и сочувствие иранскому народу, уточнил он, Москва готова оказать любую помощь в поисках Исламской Республике.

Первый самолет Ил-76 МЧС России уже вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз. Там специалисты присоединились к поисково-спасательной операции. С собой они привезли необходимое снаряжение и оборудование, кинологические расчеты и высокопроходимую технику.