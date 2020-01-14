https://static.news.ru/photo/ca2da520-36ac-11ea-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Как минимум два журналиста уволились из государственной информационной службы Ирана, а также извинились за «13 лет лжи».

Они решили уйти из СМИ на фоне протестов в Тегеране, которые проходят после сообщения, что иранские ракеты сбили украинский пассажирский лайнер.

Один из журналистов перед увольнением опубликовал в Instagram пост с извинениями, который позднее удалил.

Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты... Простите меня за те 13 лет, которые я врал, — говорилось в публикации.

Подобные заявления озвучили ещё несколько телеведущих. Так, одна из журналистов, которая проработала на телевидении более 21 года, решила уйти из профессии, передаёт Gazeta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп похвалил протестующих в Иране за то, что они отказались топтать американский флаг и вместо этого обошли его стороной.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев из Тегерана, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Германии, Швеции, Афганистана и Украины, а также девять членов экипажа.

Иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.