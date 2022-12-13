Иранские ядерные материалы у «Аль-Каиды»: правда и вымыслы Израиль и США используют любой случай, чтобы очернить Тегеран, однако интерес террористов к ОМУ тоже не секрет

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Израиль заявил о появлении у «Аль-Каиды»* (АК) материалов для ядерного оружия. Партия обогащенного урана, пригодного для производства ядерного оружия, могла попасть в руки террористической группировки «Аль-Каида», пишет израильское издание Maariv https://www.maariv.co.il/ со ссылкой на неназванный ближневосточный источник.

По его данным, Иран отправил партию обогащенного урана повстанцам-хуситам в Йемене, но его часть попала в руки террористов из «Аль-Каиды». Это произошло в районе Аль-Байда в Йемене, уточняет Maariv. Других подробностей издание не приводит.

Ядерные материалы для хуситов: черная метка Израиля для «Ансарулла»?

Утверждения, что «Аль-Каида» обладает некоторым количеством обогащенного урана, прозвучали на фоне эскалации напряженности между Израилем и США — с одной стороны, и Ираном — с другой. Эскалация возникла из-за ядерной программы Тегерана, когда переговоры по этому вопросу прервались в сентябре.

Тогда министр обороны Израиля Бени Ганц, выступая на конференции газеты The Jerusalem Post 12 сентября, заявил, что Иран все ближе к созданию ядерного оружия. Он отметил, что к таким выводам руководство страны пришло, опираясь на данные разведки, которые подтверждают «неуклонный прогресс» Ирана в ядерной сфере.

Иран производит всё больше и больше передовых центрифуг, включая подземные объекты, работа на которых запрещена. Если от Ирана не потребуют уничтожить вообще ни одну центрифугу, они будут всегда готовы для обогащения, — сообщил тогда Ганц.

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Ранее, в июле, тогдашний премьер-министр Израиля Яир Лапид пообещал нанести удар по Ирану от лица «всего свободного мира». По его словам, это единственный способ остановить иранскую ядерную программу. Тогда же министр обороны Израиля подтвердил, что ЦАХАЛ готов к превентивной атаке на Иран.

«Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема Государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — сказал Ганц в эфире израильского «13 канала».

А в минувшую субботу Израиль заявил уже о планах разбомбить международный аэропорт Бейрута, если терминал будет использоваться в качестве маршрута контрабанды иранского оружия в интересах ливанской «Хезболлы» — ливанской шиитской группировки, союзной Тегерану.

Израильские политические источники в Тель-Авиве сообщили, что Израилю было известно о репортаже, переданном телеканалом «Аль-Арабия» о планах Ирана использовать новый коридор контрабанды своего оружия через Бейрут после провала поставок через Дамаск.

Они же подтвердили, что «интенсивные воздушные налеты Израиля на Сирию в последние годы оказались полезными для пресечения большинства иранских операций по контрабанде оружия его вооруженным формированиям в Сирии и „Хезболле“ в Ливане, а также для уничтожения ряда иранских авиабаз и объектов на сирийской территории».

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Подобные сообщения израильских СМИ, обвиняющие Иран в распространении оружия массового поражения (ОМУ) и ядерных материалов, в том числе их передачу террористическим группировкам, следует рассматривать в качестве подготовки почвы и условий для возможных превентивных действий. Но, скорее всего, пока речь об атаках непосредственно против Ирана не идет. Под угрозой, как становится ясно, оказываются прежде всего иранские союзники, такие как ливанская «Хезболла» или йеменская «Ансарулла» (хуситы). Хуситам якобы Иран и направил ядерные материалы, перехваченные «Аль-Каидой» (АК), если верить израильской газете Maariv. Поэтому нельзя исключать расширения диапазона деятельности израильской авиации в регионе против проиранских группировок и против различных вооруженных группировок в Йемене.

В то же время, несмотря на отсутствие внятных доказательств или же просто подтверждений для подобного кейса, нельзя сказать, что угрозы получения ОМУ со стороны «Аль-Каиды» являются безосновательными. Эта террористическая организация всегда стремилась обрести ядерные материалы и придавала этому вопросу большое значение, еще с тех времен, когда две террористические организации — Египетский исламский джихад (ЕИД) и собственно «Аль-Каида» (АК) еще не объединились под руководством Усамы бен Ладена в 2001 году, но тесно сотрудничали.

Ядерная бомба для «Аль-Каиды»

Египетский исламский джихад (ЕИД) будущего главы «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири всегда проявлял большой интерес к использованию ОМУ в террористических целях. С начала 1990-х годов Завахири активизировал поиски источников для обретения группировкой химического, биологического и ядерного оружия, к использованию которых тогдашний главарь АК Усама бен Ладен не проявлял особого интереса. Но с начала 90-х годов, когда ЕИД начинает тесную координацию с АК, и особенно после того, как обе организации получают убежище в Судане, Завахири берет на себя управление разработкой ядерного и биологического оружия в интересах обеих террористических организаций и продолжает этим заниматься после слияния группировок.

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До того высокопоставленные члены «Аль-Каиды» вели внутренние дискуссии о целесообразности и эффективности использования химических, биологических и ядерных угроз в рамках своей террористической методологии и их соответствии с доктринальными установками джихадистов. Но именно 1998 год стал годом начала систематических и программных усилий «Аль-Каиды» по поиску источников получения ОМУ. А его использование было включено в доктрины АК после того, как Усама бен Ладен заявил, что приобретение и использование ОМУ является его «исламским долгом» — неотъемлемой частью «джихада». В дальнейшем он не отказывался от цели. В частности, на видео от 2007 года бен Ладен повторил свое обещание использовать ОМУ, чтобы разрушить глобальный статус-кво и «капиталистическую гегемонию».

Также «Аль-Каида» сосредоточила свои усилия на ядерных устройствах в преддверии терактов 11 сентября 2001 года. Основываясь на сроках и характере своей деятельности, связанной с ОМУ, в 1990-х годах, «Аль-Каида» надеялась использовать такое оружие в Соединенных Штатах во время усиленной кампании после терактов 11 сентября. Нет никаких указаний на то, что фундаментальные цели, лежащие в основе намерения создать оружие массового уничтожения, у этой группировки со временем изменились.

Связаны ли Тегеран и террористы

По американским данным, еще в 1994 году «Аль-Каида» якобы пыталась приобрести уран в Судане для использования в ядерном устройстве. Это было первое свидетельство планов бен Ладена закупить ядерный материал для импровизированного ядерного устройства. Эти сведения сообщил некто Фадл, который дезертировал из «Аль-Каиды» в 1996 году и стал источником информации для ФБР и ЦРУ. Он свидетельствовал в суде, что бывший президент Судана Салех Мобрук пытался помочь «Аль-Каиде» приобрести уран южноафриканского происхождения. Фадл заявил также, что позже он слышал, что уран, который «Аль-Каида» приобрела за $1,5 млн, испытанный на Кипре, был «настоящим».

Однако есть большая вероятность того, что данную информацию Фадл озвучивал в интересах ЦРУ, чтобы дискредитировать суданское руководство. Как и сейчас Израиль пытается очернить Иран вбросами о якобы захвате иранских ядерных материалов «Аль-Каидой» в Йемене. Следующим шагом может стать прямое «уличения» Тегерана в передаче ОМУ каким-либо террористам.

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При этом определенные основания подозревать Иран в связях с «Аль-Каидой» действительно есть. Показательно, что в Тегеране считали боевиков Египетского исламского джихада своими героями. В частности, в Тегеране поддержали убийство президента Египта Анвара Садата в 1981 году членом ЕИД Халидом Исламбули и назвали улицу в Тегеране в честь убийцы (лишь в 2004 году во время начавшейся нормализации отношений между Каиром и Тегераном улица была переименована). В апреле 1991 года Айман аз-Завахири, тогдашний ЕИД и будущий главарь «Аль-Каиды», тайно посетил Иран.

Завахири также был одним из тех, кто поддержал создание в 1991 году лидером правящей в Судане партии Национальный исламский фронт Хасаном Тураби Исламской народной и арабской конференции (ИНАК). Это объединение со штаб-квартирой в Хартуме должно было стать альтернативной ОИК площадкой, которая объединила бы все исламские государства и движения, как суннитские, так и шиитские, поддерживающие вооруженную борьбу против США и Израиля. Показателен и тот факт, что использование смертников в террористических атаках «Аль-Каида» также позаимствовала у «Хезболлы», которая применяла их с 1983 года.

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Именно в суданский период «Аль-Каиды» и ЕИД, когда все их руководство пребывало в этой стране, сложились наиболее тесные связи этих группировок с Ираном. Важно также отметить, что на этом этапе Тегеран был главным союзником Хартума, приютившего «Аль-Каиду» и Египетский исламский джихад. В то же время следует иметь в виду, что тогда «Аль-Каида» еще не была общепризнанной террористической организацией, отметившейся кровавыми терактами, и только встала на путь борьбы с «сионистами и крестоносцами» в лице США, Израиля и Саудовской Аравии, после того как сформировалась как структура по оказанию помощи афганским моджахедам, действовавшим против СССР.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.