Иранские военные задержали американский нефтяной танкер Tasnim: иранские военные задержали американский танкер в Оманском заливе

Фото: IMAGO/Iranian Presidency Office/Global Look Press

Военно-морские силы Ирана задержали в Оманском заливе нефтяной танкер США, сообщает Tasnim. По данным агентства, эта операция была проведена в рамках исполнения судебного решения. В сентябре 2023 года данный танкер был конфискован США у греческой судоходной компании Empire Navigation за перевозку иранской нефти в обход санкций.

ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива, — говорится в сообщении.

По сообщению Reuters, речь идет о танкере St. Nikolas. Как пишет агентство, он перевозил иракскую нефть из Басры в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras.

Ранее востоковед Семен Багдасаров заявил, что Запад пытается спровоцировать Иран на военный конфликт. Однако, подчеркнул эксперт, последствия возможного вступления Тегерана в боевые действия на территории Ближнего Востока будут непредсказуемы не только для региона, но и для всего мира. По его словам, к «большой войне» могут привести удары по территории Израиля или по американским кораблям. На данный момент желания обострять ситуацию у Тегерана нет, уточнил эксперт.

О том, что Иран стараются втянуть в боевые действия, заявил и политолог Саймон Ципис. Он объяснил этим теракт на кладбище, где был похоронен иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Ципис назвал США и Израиль главными заинтересованными сторонами в трагедии в Иране. Жертвами нападения стали более 100 человек.