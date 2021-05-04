Иранские силовики ликвидировали террористическую ячейку

В Иране раскрыли террористическую ячейку, которая занималась подрывной пропагандой, похищением людей и убийствами, передаёт агентство Mehr.
Вооружённые боевики действовали на юго-востоке страны. Ячейка была ликвидирована в результате спецоперации в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
После ожесточённого боестолкновения военнослужащие «Аль-Кудс» КСИР уничтожили двух преступников, один был захвачен, — сообщила изданию пресс-служба иранского спецназа.
В результате спецоперации у террористов изъяли большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле задержали боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который был соратником главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади. В операции по задержанию «правой руки» аль-Багдади приняли участие полицейские и сотрудники национальной разведывательной организации Турции. Имя арестованного не называется.