Иранские силовики ликвидировали террористическую ячейку

https://static.news.ru/photo/bf6b02ba-acdd-11eb-a0f6-96000091f725_660.jpg Фото: sepahnews.com

В Иране раскрыли террористическую ячейку, которая занималась подрывной пропагандой, похищением людей и убийствами, передаёт агентство Mehr.

Вооружённые боевики действовали на юго-востоке страны. Ячейка была ликвидирована в результате спецоперации в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

После ожесточённого боестолкновения военнослужащие «Аль-Кудс» КСИР уничтожили двух преступников, один был захвачен, — сообщила изданию пресс-служба иранского спецназа.

В результате спецоперации у террористов изъяли большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле задержали боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который был соратником главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади. В операции по задержанию «правой руки» аль-Багдади приняли участие полицейские и сотрудники национальной разведывательной организации Турции. Имя арестованного не называется.