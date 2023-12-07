Иранские протестующие рассказали об изнасилованиях после задержаний

Фото: AP/TASS

Задержанные на прошлогодних протестах в Иране мужчины и женщины рассказали об изнасилованиях, которые совершили силовики, передает правозащитная организация Amnesty International. В докладе собраны показания 45 человек: 16 из них были изнасилованы. Пострадали шесть женщин, семь мужчин, 14-летняя девочка и два подростка.

Еще как минимум 26 человек подверглись другой форме сексуализированного насилия. Шесть человек показывали следы пыток в прокуратуре, но не получили защиты, утверждают правозащитники. По их данным, еще трое подали жалобы после освобождения, но они тоже ни к чему не привели.

В отсутствие перспектив добиться справедливости внутри страны международное сообщество обязано поддержать выживших. Им следует поддержать продление мандата миссии ООН по установлению фактов в отношении Ирана, чтобы гарантировать, что независимый механизм продолжает собирать, сохранять и анализировать доказательства преступлений в соответствии с международным правом, — высказалась генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

В ноябре стало известно, что в Иране тайно казнили 21-летнего участника прошлогодних антиправительственных демонстраций. Приговор привели в исполнение на рассвете в Центральной тюрьме города Хамадан на западе страны.