https://static.news.ru/photo/f96c5b4c-3481-11ea-b7c8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Press

Организация, связанная с Корпусом стражей Исламской революции (IRGC), опубликовала видеоролик. В нём иранские силы убивают Трампа и взрывают Капитолий.

Сообщается, что видеоролик был снят в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. По сюжету видео, иранский отряд специального назначения обсуждает месть за полководца. Они принимают решение взять штурмом Белый дом. Затем на видео демонстрируется взрыв здания Капитолия, а бойцы делают несколько выстрелов в президента США Дональда Трампа, передаёт Al Arabia.

Как писал NEWS.ru ранее, иранские войска по-прежнему находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Они ожидают новую волну нападений со стороны Штатов.