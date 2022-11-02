Иранские компании предложили России услуги перестрахования взамен Запада

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Иранские страховые и перестраховочные компании создали объединение для российского рынка, который из-за санкций потерял доступ к услугам западных перестраховщиков. Они в первую очередь заинтересованы в страховании энергетических объектов, судов, грузов. Также они готовы рассмотреть страхование авиации и спутников, пишет РБК.

Управляющим менеджером этого консорциума выступила российская компания «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры. В объединение иранских компаний входят 12 организаций, общий капитал и активы которых составляют $27,6 млрд, а доля рынка составляет 48%. Размер перестраховочной емкости консорциума для российских рисков превышает €100 млн на имущественные виды страхования.

Вопрос о привлечении иранских страховых компаний поднимался на первом Российско-Иранском перестраховочном форуме, который состоялся в Москве 1 ноября.

Иранские страховщики за 40 лет жизни под масштабными санкциями научились эффективно работать с собственными рисками и накопили в этой сфере большой опыт, знания и, главное, капитал, которыми теперь готовы делиться с российскими партнерами, — приводит издание слова собеседника из российской страховой компании.

Перестрахование необходимо для страхования рисков самих страховых компаний по имущественным обязательствам перед клиентами. В России существует Российская национальная перестраховочная компания, которая является «дочкой» ЦБ. Она была создана в 2016 году в первую очередь для перестрахования бизнеса, который испытывает сложности с размещением рисков на международных ранках из-за санкций.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс сообщил об уходе в отставку. Юргенс возглавлял ВСС с 1998 по 2002 год и с 2013 года по август 2022 года.