Иранская Анджелина Джоли заразилась COVID-19 в тюрьме

Instagram-знаменитость Сахар Табар, известная как «иранская Анджелина Джоли», заразилась коронавирусом в тюрьме, где она отбывает наказание за богохульство.
Девушка заразилась в тюрьме. Позже её перевели в карантинный изолятор, однако ей становилось только хуже. В связи с этим администрация тюрьмы выдала разрешение, благодаря которому модель перевезли в тегеранскую больницу.
По данным издания Al Bawaba, Табар находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как писал NEWS.ru, иранские власти с 11 апреля отменили режим жёсткой изоляции населения, введённый из-за вспышки коронавирусной инфекции. В стране открылись предприятия, работа которых «не вызывает повышенной угрозы распространения коронавируса».
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