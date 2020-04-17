Иранская Анджелина Джоли заразилась COVID-19 в тюрьме

https://static.news.ru/photo/248075ec-80c3-11ea-b01f-fa163e074e61_660.jpg Сахар Табар Фото: sahartabar.before/instagram.com

Instagram-знаменитость Сахар Табар, известная как «иранская Анджелина Джоли», заразилась коронавирусом в тюрьме, где она отбывает наказание за богохульство.

Девушка заразилась в тюрьме. Позже её перевели в карантинный изолятор, однако ей становилось только хуже. В связи с этим администрация тюрьмы выдала разрешение, благодаря которому модель перевезли в тегеранскую больницу.

По данным издания Al Bawaba, Табар находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал NEWS.ru, иранские власти с 11 апреля отменили режим жёсткой изоляции населения, введённый из-за вспышки коронавирусной инфекции. В стране открылись предприятия, работа которых «не вызывает повышенной угрозы распространения коронавируса».