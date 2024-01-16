Иранист назвала главную мишень ударов КСИР по Эрбилю Иранист Геворгян: удар КСИР в Эрбиле был нанесен по инициатору теракта в Кермане

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Ирак. Эрбиль. Последствия атаки ночью с 15 на 16 января

Удар Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по Эрбилю был возмездием за теракт в Кермане, рассказала в беседе с NEWS.ru иранист Карине Геворгян. По ее мнению, главной мишенью КСИР являлся владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи, который был убит в результате операции и которого Тегеран считает причастным к крупной атаке 3 января.

Политическое и военное руководство гиперрационально, у них очень неплохая разведка, что отмечают и враги Ирана — то есть израильские спецслужбы, американские и другие. Это означает, что иранские силы очень точно нанесли удар возмездия именно по тому, кто виноват в том числе в организации теракта в Кермане, — пояснила эксперт.

Карине Геворгян не считает, что эта атака выльется в масштабное вооруженное противостояние с участием Ирана. Она обратила внимание на то, как прагматично к случившемуся подошли США, объекты которых также находились в районе удара КСИР.

Иранская сторона бьет по Эрбилю не первый раз, просто сейчас в западных медиа нам рассказывают чуть ли не о начале третьей мировой войны. Но надо сказать, что американские военные сразу же трезво среагировали и сказали, что никакого ущерба не понесли. Там действительно поблизости находится консульство США, но по нему не били, — добавила иранист.

В ночь на 16 января в Эрбиле в Иракском Курдистане прогремела серия взрывов, ответственность за которые на себя взял Корпус стражей Исламской революции. В Иране отчитались об уничтожении «базы антииранских террористических группировок». В результате атаки погибли не менее четырех человек, в числе которых был бизнесмен Пешрав Дизайи — иранские СМИ связывают его с МОССАДом и называют одним из спонсоров подготовки израильских агентов для диверсий на территории Исламской республики.

При этом двумя неделями ранее на юго-востоке Ирана произошел крупный теракт. В результате взрывов на кладбище города Керман погибли более 90 человек, принимавших участие в траурных мероприятиях по случаю годовщины убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала КСИР Касема Сулеймани.