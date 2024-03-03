Иранец получил Грэмми и тюремный срок за одну и ту же песню Иранского певца Хаджипура посадили в тюрьму и обязали написать песню против США

Иранский 27-летний певец Шервин Хаджипур, написавший песню Baraye, ставшую гимном протестов в стране, отправлен в тюрьму на три года и восемь месяцев, передает Daily Mail. За этот же трек он удостоился в США престижной музыкальной премии Грэмми. В Иране же его еще обязали написать песню, осуждающую «зверства США против человечества».

В тексте Baraye автор перечислил причины, по которым иранцы выступили против власти. Его обвинили в «подстрекательстве к беспорядкам против национальной безопасности», «распространении пропаганды против системы» и «побуждении людей к протестам». Хаджипуру запретили поездки в течение двух лет, он также должен будет резюмировать две книги о положении женщин в исламе.

Я не буду называть имена судьи и прокурора, чтобы их не оскорбляли и не угрожали, потому что оскорбления и угрозы не в религии человечества. Наконец-то однажды мы поймем друг друга, — написал певец в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Базирующийся в Нью-Йорке Центр по правам человека в Иране осудил приговор и потребовал немедленно освободить мужчину. Правозащитники назвали приговор серьезной несправедливостью и явным оскорблением принципов прав человека.

Ранее стало известно, что США работают над введением новых санкций против Ирана за сотрудничество с Россией. Ограничительные меры будут инициированы Вашингтоном из-за информации о продаже баллистических ракет Москве.