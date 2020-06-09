Иран ждёт от РФ и КНР противодействия попыткам США продлить эмбарго

https://static.news.ru/photo/2432b85a-aafa-11ea-88d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран рассчитывает, что Россия и Китай помогут в противодействии попыткам Соединённых Штатов продлить оружейное эмбарго против Тегерана, заявил иранский президент Хасан Рухани.

Мы рассчитываем, что четыре постоянных члена СБ ООН проявят твёрдость в отношении интриг США ради интересов мира и его стабильности; в особенности мы ожидаем от дружественных нам стран — России и Китая — противодействия этим козням, — сказал Роухани на заседании кабмина страны.

Действующая резолюция СБ ООН об оружейном эмбарго против Тегерана заканчивается в октябре 2020 года. США добиваются принятия нового документа, продлевающего ограничения. Ранее спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон применит для этого все имеющиеся у него инструменты, даже если Совбез наложит вето на американский проект документа.

Как ранее писал NEWS.ru, постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон передал Москве для ознакомления проект резолюции, оговаривающей продление оружейного эмбарго в отношении Ирана.