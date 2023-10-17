Иран ударит по Израилю? Что значит угроза об «истекающем времени» МИД Ирана: превентивные меры против Израиля могут вскоре начаться

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия». Что это значит, на какие атаки может решиться Иран?

Что сказал глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана заявил, что лидеры сопротивления Израилю не позволят ему бесконтрольно проводить операции в секторе Газа. Как пояснил Амир Абдоллахиан, под противостоящими силами он имеет в виду не только движение «Хезболла», но и другие группы, которые организованы по всему региону в целях противостояния «актам агрессии израильского режима».

«Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе все, что захочет, а потом, когда успокоится насчет Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе. В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер», — заявил он.

Говоря о возможности вступления Ирана в конфликт, министр сообщил, что «можно представить любую вероятность». Абдоллахиан обратил внимание, что Тегеран указал Вашингтону: тот не может призывать страны к сдержанности, при этом обеспечивая поддержку Израилю.

«Время для этих сообщений истекает», — отметил глава МИД Ирана.

По его словам, если ограниченные возможности, доступные ООН, не будут использованы, Тегеран применит упреждающие меры.

«Сегодня, если мы не защитим Газу, мы должны защитить наши города», — добавил министр.

Какие красные линии в палестино-израильском конфликте обозначил Иран

Первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что наземная операция Израиля в секторе Газа является для Тегерана красной линией и приведет к открытию новых фронтов.

«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку», — отметил он.

О вмешательстве Ирана в израильско-палестинский конфликт в случае наземной операции в секторе Газа глава МИД страны также предупреждал через спецкоординатора ООН. Амир Абдоллахиан пообещал, что, если Израиль продолжит наносить удары, Тегеран даст ответ.

Какие прогнозы экспертов о вмешательстве Ирана в конфликт

Военный эксперт Алексей Суконкин в интервью NEWS.ru предположил, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» вмешаются в конфликт в секторе Газа, если ХАМАС начнет проигрывать в противостоянии с Армией обороны Израиля.

«Чтобы побольнее уколоть Израиль, наверняка „Хезболла“ и другие организации вмешаются в процесс и окажут ХАМАС поддержку», — добавил эксперт.

По словам Суконкина, на помощь палестинцам в конфликте может приехать неизвестное число сторонников из стран Ближнего Востока, поэтому определить число бойцов ХАМАС невозможно.

«К ним на помощь могут прийти граждане других ближневосточных стран. США пока что не признали участие Ирана в конфликте. Такое ощущение, что идет некий торг — стороны наблюдают, кто вмешается в эту историю», — объяснил он.

Военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что Иран может ограничиться передачей «Хезболле» дальнобойных ракет и беспилотников «Шахед». Более того, существуют риски, что Израиль не оставит вмешательство Корпуса стражей Исламской революции без ответа — ЦАХАЛ может нанести удары по иранским подразделениям и инфраструктуре в Сирии и Ливане.

«Иначе нужна полноценная масштабная сухопутная операция, что в условиях присутствия американского авианосца и отсутствия у „Хезболлы“ воздушной поддержки очень сложно», — сказал Клинцевич NEWS.ru.

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