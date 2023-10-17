Иран заявил о возможности превентивных меры против Израиля в ближайшие часы

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры сопротивления Израилю не позволят ему бесконтрольно проводить операции в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе выступления на иранском телевидении. Он добавил, что в ответ на действия Тель-Авива в ближайшие часы могут быть предприняты «любые превентивные меры».

Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе все, что захочет, а потом, когда успокоится насчет Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе... В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер, — сообщило агентство Fars, передав слова иранского министра иностранных дел, — заявил Хосейн Амир Абдоллахиан.

Амир Абдоллахиан также пояснил, что термин «сопротивление» относится не только к движению «Хизбалла», но и к группам, организованным по всему региону для обеспечения независимости стран и противодействия актам агрессии, совершаемым израильским правительством. Он также предостерег, что расширение конфликта в регионе сопротивления может привести к изменениям в геополитической обстановке Израиля.

Касаясь возможности присоединения Ирана к конфликту, министр подчеркнул, что «любой сценарий вполне возможен». Он также призвал Соединенные Штаты прекратить «военные преступления в отношении женщин, детей и гражданских лиц».

Неделю назад Соединенные Штаты отправили в Тель-Авив вторую партию военной помощи, сообщил министр обороны ближневосточного государства Йоав Галант во время пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином. Первая партия американского вооружения поступила в Израиль 11 октября, самолет с современными боеприпасами приземлился на базе Набатим. Как сообщили в пресс-службе израильской армии, военная помощь со стороны Вашингтона даст возможность наносить значительные удары и организовывать «дополнительные сценарии». Власти Израиля выразили признательность американским коллегам за поддержку государства в целом.