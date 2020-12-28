Иран заявил о причастности 48 человек к гибели Сулеймани

https://static.news.ru/photo/6f6c67b8-4914-11eb-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mazyar Asadi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Ирана уверены в причастности 48 человек к гибели генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил представитель Народного штаба по годовщине мученичества Сулеймани, советник спикера иранского меджлиса (парламента) по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян.

По его словам, уже установлены личности всех 48 человек. В настоящее время Тегеран работает над тем, чтобы привлечь их к ответственности за содеянное.

Разумеется, вопрос о жестокой мести всерьёз стоит на повестке дня Исламской Республики Иран. Она будет осуществлена соответствующими средствами в надлежащее время. Хотя бы уже отвесили несколько пощёчин виновникам преступления, — заявил Абдоллахиян, чьи слова приводит агентство FARS.

Солидарность с такими мерами выразил и духовный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни. По его словам, государство решительно намерено наказать тех, кто организовал и совершил теракт против Сулеймани. По словам аятоллы, Тегеран не ограничится лишь военной акцией.

Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Также был убит командир иракской группировки шиитских ополченцев «Силы народной мобилизации» Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.

Церемония похорон мучеников Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса в Иране и Ираке, в которой приняли участие миллионы людей, а также церемонии поминовения этих двух мучеников поразили генералов высокомерных держав и стали первой сильной пощёчиной американцам. <...> Весь мир признаёт, что США не достигли своих целей в Сирии и особенно в Ираке, и героем является генерал Сулеймани, который проделал эту большую работу ещё при жизни, — заявил аятолла Хомейни.

Как ранее писал NEWS.ru, обстрел ракетной базы США — не окончание мести за убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.