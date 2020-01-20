https://static.news.ru/photo/ff53b19c-3b8c-11ea-ac22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Ling/Global Look Press

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о готовности нанести удар по любой точке планеты, если оттуда будет исходить угроза для страны.

Любая территория, откуда исходит угроза Ирану или представителю иранского государства, будет подвержена атаке, — приводит его слова ТАСС.

Также он отметил, что удар по военной базе США был лишь частью ответных шагов Ирана на убийство Сулеймани.

Иран не до конца отомстил за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, — добавил Мусави.

Как сообщал NEWS.ru, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал военную базу США на западе Ирака.