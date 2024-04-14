Иран завершил атаку на Израиль. О чем Байден попросил Нетаньяху?

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

14 апреля в постоянном представительстве Ирана при ООН сообщили, что атаку на Израиль можно считать завершенной. Президент США Джо Байден на фоне происходящего провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. О чем просил американский лидер, чего опасаются Соединенные Штаты?

Что в Иране сказали об атаке

Атаку Тегерана на Тель-Авив можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии, заявили в постпредстве Ирана при ООН.

«Этот вопрос можно считать завершенным. Однако если израильский режим допустит еще одну ошибку, ответ Ирана будет гораздо более жестким», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Ирана в свою очередь заявляло, что при необходимости Тегеран примет дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов. Ведомство назвало запуск десятков ракет и беспилотников по Израилю самообороной.

«Вооруженные силы Ирана следовали неотъемлемому праву на самооборону, предусмотренному статьей 5 Устава ООН, в ответ на неоднократные военные агрессии сионистского режима и мученическую смерть иранских военных советников, которые работали в Сирии по приглашению сирийского правительства», — говорится в комментарии МИД Ирана в Telegram.

Внешнеполитическое ведомство считает, Тегеран, принимая «оборонительные меры в порядке осуществления своего права на самооборону, демонстрирует ответственный подход к региональному и международному миру и безопасности».

О чем Байден говорил с премьером Израиля

Джо Байден поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху на фоне воздушной атаки Ирана на Израиль, сообщили журналистам в Белом доме. Там не привели деталей, пообещав, что обнародуют их позже.

О разговоре двух лидеров также сообщили в канцелярии Нетаньяху, передает Times of Israel. Беседа состоялась после того, как премьер провел заседание военного кабинета Израиля. Израильская сторона также не уточнила подробностей.

Израильские СМИ пишут, что американский лидер попросил Нетаньяху воздержаться от ответа Ирану. Как отмечает канал NBC News, администрация Байдена считает, что израильтяне «не всегда принимают лучшие стратегические решения».

Фото: Pool via CNP/Global Look Press

Также канал со ссылкой на три источника сообщает: Байден в частном порядке выражал обеспокоенность в связи с тем, что Израиль «попытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт». Со слов собеседников, в Вашингтоне обеспокоены, что Тель-Авив при ответе на нападение Ирана не учтет возможные последствия своих действий.

Что обещал Вашингтон Тель-Авиву

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что команда Джо Байдена поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками.

«Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — отметила Уотсон, подчеркнув, что США будут поддерживать союзников в свете угроз со стороны Ирана.

Также лидер республиканского большинства заявил, что палата представителей Конгресса США в свете атаки Ирана на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю, детали будут обнародованы позднее.

«Палата представителей... рассмотрит законопроект, который поддерживает нашего союзника Израиль», — написал Скализ в соцсети Twitter (Х), отметив, что инициатива привлечет к ответственности Иран и поддерживаемые им группировки.

Читайте также:

Удар Ирана по Израилю 13 апреля: замечены десятки БПЛА. Что происходит?

Названо время прилета дронов Ирана к границам Израиля

Иран, Ирак и Иордания закрыли воздушное пространство