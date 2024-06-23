Иран запустит офшорный риал в сделках с Россией ЦБ Ирана сообщил о скором запуске офшорного риала в сделках с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тегеран разрабатывает идею офшорного риала, который скоро должен быть задействован в финансовых операциях с Москвой, заявил глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин. Также он добавил, что вводящийся в оборот с 23 июня цифровой риал будет использоваться в зоне свободной торговли на острове Киш — главном пляжном курорте страны, передает агентство ISNA.

Разрабатывается идея офшорного риала... Вскоре мы запустим первый (проект — NEWS.ru) офшорного риала [в сделках] с Россией, — заявил глава ЦБ Ирана.

Ранее заместитель главы Центрального банка страны Мохсен Карими сообщил, что Иран намеревается открыть в России представительства и филиалы двух банков. Данное решение было принято в ответ на открытие в Иране представительства банка ВТБ, которое прошло 17 мая. Карими добавил, что подобные шаги станут «хорошим стартом для расширения экономического сотрудничества двух стран».

13 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером. Отмечается, что с обеих сторон была высказана заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества. Также Путин пожелал Мохберу удачи в предвыборной кампании.