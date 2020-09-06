Иран выявил организаторов саботажа на ядерном объекте

https://static.news.ru/photo/0bdd3b04-f041-11ea-b006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/www.imago-images.de/Global Look Press

Спецслужбы Ирана установили организаторов диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Органы безопасности тщательно изучают то, что произошло в Натанзе, а это был саботаж. Насколько нам известно, им удалось выявить силы, установить причины, детали и методику, — сообщил Камальванди в эфире телеканала IRIB TV1.

Чиновник не уточнил, кто стоял за диверсией, а также находились ли организаторы внутри страны или за рубежом.

В июне стало известно, что на строящемся заводе по обогащению урана в Натанзе произошёл пожар. На повреждённом объекте планировали производство центрифуг. Никто не пострадал, также не было зафиксировано утечки радиоактивных материалов.

В местных СМИ высказывалась версия, что пожар мог произойти в результате взрыва, который якобы устроил Израиль. Официальные власти не стали опровергать или подтверждать эту версию.

NEWS.ru писал, что в Иране из-за взрыва хлора пострадали 217 человек. Инцидент произошёл в провинции Илам. Баллоны находились в грузовике, один из них взорвался при транспортировке. Причины произошедшего неизвестны.