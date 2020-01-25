Депутат иранского меджлиса Ахмад Алирезабейги сообщил о новой версии крушения украинского самолёта. По мнению политика, к происшествию могли быть причастны США.
Не исключена причастность к этому Америки. В Корпусе стражей исламской революции не сидят непрофессиональные люди, есть вероятность того, что был скрыт код самолета на радарах. И была возможность управлять этим самолетом на расстоянии, — цитирует Алирезабейги Lenta.ru.
Он призвал дождаться официального завершения расследования катастрофы. Также он подчеркнул необходимость выплат компенсаций семьям погибших.
Как ранее писал NEWS.ru, чёрные ящики сбитого украинского самолёта расшифруют в Иране. Украинские политики назвали «сложными» переговоры о передаче самописцев сбитого Boeing 737.