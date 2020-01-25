https://static.news.ru/photo/b98639ae-3f89-11ea-a84b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат иранского меджлиса Ахмад Алирезабейги сообщил о новой версии крушения украинского самолёта. По мнению политика, к происшествию могли быть причастны США.

Не исключена причастность к этому Америки. В Корпусе стражей исламской революции не сидят непрофессиональные люди, есть вероятность того, что был скрыт код самолета на радарах. И была возможность управлять этим самолетом на расстоянии, — цитирует Алирезабейги Lenta.ru.

Он призвал дождаться официального завершения расследования катастрофы. Также он подчеркнул необходимость выплат компенсаций семьям погибших.

Как ранее писал NEWS.ru, чёрные ящики сбитого украинского самолёта расшифруют в Иране. Украинские политики назвали «сложными» переговоры о передаче самописцев сбитого Boeing 737.