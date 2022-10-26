Иран ввел ответные санкции против Евросоюза

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Иран ввел санкции против 12 физических и восьми юридических лиц, связанных с Евросоюзом, говорится в заявлении МИД Исламской Республики. Согласно публикации на сайте иранского министерства, внесенным в список лицам будет отказано в выдаче визы, а имущество и активы этих лиц на территории, находящейся под юрисдикцией Исламской Республики, будет конфисковано.

Согласно заявлению иранского МИД, подсанкционные физлица и организации обвиняются в «осуществлении деятельности, которая привела к беспорядкам, насилию и террористическим актам против иранского народа».

В санкционном списке, наряду с другими организациями, значатся персидские редакции германской медиакомпании Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и французской радиостанции Radio France internationale.

Кроме того, руководство Ирана ввело санкции против главредов немецкой газеты Bild Йоханнеса Бои и Александры Вюрцбах, а также против нескольких членов Европарламента.

Ранее представительство Чехии в Евросоюзе сообщило, что ЕС согласовал санкции против трех иранских лиц и одной организации, связанных с якобы поставками беспилотников России. Рестрикции вступили в силу 20 октября.

Вслед за Евросоюзом санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries — производителя беспилотников «Шахед» — ввела Великобритания. Также ограничения введены против ряда высокопоставленных сотрудников оборонных ведомств Ирана.