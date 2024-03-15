Иран впервые поставит в Россию партию куриных яиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран впервые поставит в Россию партию куриных яиц, сообщает информационное агентство YJC со ссылкой на заявление председателя союза птицеводов Хамида Резы Кашани. По его словам, продукция прибудет в Россию в течение ближайших 20 дней. Кашани также подчеркнул, что после снятия ограничений на экспорт яиц объем продаж этой продукции за рубеж нормализовался. В настоящее время объем экспорта оценивается примерно в 130 тысяч тонн.

Мы впервые осуществляем экспорт яиц в Россию, ожидается, что первая партия иранских яиц прибудет в РФ в течение 20 дней, — заявил Кашани.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее заявил, что цены на яйца в России значительно снизились. По его словам, эта тенденция наметилась на фоне расхождения оптовых цен и себестоимости продукта. При этом Шаскольский подчеркнул, что в ряде регионов России были выявлены нарушения антимонопольного законодательства, связанные с яйцами. Всего было возбуждено 10 уголовных дел в 10 регионах.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский считает, что скачки цен на яйца являются прямым недочетом Минсельхоза РФ. По мнению парламентария, специалисты ведомства не сумели просчитать рынок.