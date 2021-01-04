Иран начал процесс обогащения урана до 20%

https://static.news.ru/photo/e62bf14e-4e8b-11eb-848d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press

Власти Ирана объявили о том, что в стране возобновилось производство урана, обогащённого до 20%. До сегодняшнего дня страна обогащала этот химический элемент до 4,5%, что всё равно выше, чем прописано в соглашении между Тегераном и международным сообществом.

Несколько минут назад на обогатительном комплексе в Фордо начался процесс производства урана, обогащённого до 20%, — приводит «Интерфакс» слова официального представителя правительства Ирана Али Рабии.

Ранее Тегеран оповещал МАГАТЭ о намерении повысить уровень обогащения урана в стране до 20%. Тогда глава агентства Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявлял, что для обогащения урана до 20% на производстве в Фордо необходимо заменить природный уран в центрифугах на уже обогащённый.

Мы готовы к этому и начнём производство [урана, обогащённого на 20%] настолько скоро, насколько это возможно, — отмечал он.

Согласно договорённостям Ирана с международным сообществом, Тегеран не имеет права обогащать уран выше уровня в 3,67%. Однако после того как США вышли из соглашения по иранской ядерной программе, Иран принял решение возобновить обогащение урана.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иерусалим не позволит Ирану заниматься разработками ядерного оружия.