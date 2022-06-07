Иран укрепляется в Сирии, пока Россия проводит операцию на Украине Тегеран создает шиитский коридор через весь Ближний Восток, от Ирана до Средиземного моря

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Алеппо, Сирия

С начала спецоперации РФ на Украине наблюдается постепенное наращивание военного присутствия проиранских сил в Сирии. Речь идет прежде всего о развертывании сирийских и иностранных боевиков, связанных с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР), в тех регионах, где ранее их присутствие не наблюдалось или было незначительным. Одновременно проиранские группировки еще больше укрепляются там, где они уже убедительно присутствовали ранее.

Вероятно, события с передислокацией проиранских группировок в Сирии имеют прямую связь и с первым за более чем три года визитом в Иран президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада, который состоялся 8 мая. Нельзя исключать, что посещение им Тегерана состоялось на фоне опасений официального Дамаска, что Россия, вовлеченная в события на Украине, станет менее восприимчивой к запросам и пожеланиям сирийской стороны. А запросы эти связаны прежде всего с продолжением линии на отвоевание всей сирийской территории «до последнего дюйма» и недопущением новых турецких операций против курдских формирований на территории САР.

Турецкая операция и интересы Ирана в Алеппо

Собственно, возможные планы Анкары по захвату региона Тель-Рифат, удерживаемого курдско-арабскими так называемыми Демократическими силами Сирии (ДСС), встречают со стороны России хотя и негативную, но достаточно сдержанную реакцию. В то же время для Ирана это представляет большую угрозу. Гипотетическим продолжением турецкого наступления может стать его распространение на районы, удерживаемые шиитскими боевиками в районе города Алеппо. Последний был превращен в один из центров влияния Ирана в Сирии, а к северу от него, в непосредственной близости у Тель-Рифата, находятся шиитские поселки Нубуль и Захра.

Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Также существует подтвержденное фактами мнение, которое активно транслируется турецкими проправительственными СМИ, о том, что Иран продолжает оказывать поддержку отрядам, связанным с Рабочей партией Курдистан (РПК, признана террористической в Турции), действующим как в Ираке, так и в Сирии. При этом сирийское боевое крыло РПК, представленное Отрядами народными самообороны (ОНС), является основной ДСС. Подобная стратегия сетей, когда, например, Иран является противником США, но поддерживает американских союзников в лице ДСС в одном регионе, одновременно противодействуя им в другом, давно уже стала обычным делом на Ближнем Востоке, заменив собой привычную систему устойчивых альянсов.

Следует иметь в виду, что в непосредственной близости от района возможной турецкой операции в Алеппо размещена 30-я дивизия республиканской гвардии Сирийской арабской армии (САА). Несмотря на принадлежность к элитным частям САА, это соединение по сути является «зонтиком», который прикрывает деятельность различных проиранских формирований в этом регионе. Ранее то, что сейчас называется 30-й дивизией, было так называемыми «Силами местной обороны» (LDF). Это структура, созданная и финансируемая Ираном, состоит из различных группировок, набранных из сирийцев, разделяющих иранские идеологические установки. Затем эти фракции обрели полностью легальный статус, превратившись в 30-ю дивизию, но не изменили своей сущности.

На фоне подготовки Турцией военной операции против Тель-Рифата отмечается активность и других проиранских группировок в Алеппо. Кроме 30-й дивизии САА там действуют как по-прежнему самостоятельные, так и находящиеся под «зонтиком» 4-й танковой дивизии Махера Асада (младшего брата президента Башара Асада) проиранские формирования. Многие из них активизировались гораздо раньше объявления Турцией своих планов по поводу Тель-Рифата.

Фото: nato/flickr.com

Так, еще в марте силы КСИР и проиранские ополченцы усилили свое присутствие в военном аэропорту Найраб в Алеппо вместо того, чтобы как это предполагалось ранее, его покинуть.

А в мае поддерживаемые Ираном шиитские исламистские группировки, такие как ливанская «Хезболла», иракские «Харакат Хезболла аль-Нуджаба» и «Катаиб Хезболла», афганская дивизия «Фатемиюн» и сирийская бригада «Бакир» (из 30-й дивизии), взяли под свой контроль десятки (до 40) позиций и районов в провинции Алеппо и увеличили свое присутствие в иных, в том числе в Нубуле и Захре.

В случае начала турецкого наступления нельзя исключать, что эти проиранские силы могут воспрепятствовать попыткам Турции и ее сирийских союзников овладеть Тель-Рифатом, вступив в прямое противостояние с ними на стороне курдских ОНС.

Иранское присутствие возвращается в Эль-Камышлы

После турецкой операции «Источник мира» в 2019 году и последующих за ней сочинских соглашений между Путиным и Эрдоганом сложилась благоприятная ситуация, чтобы превратить те районы северо-востока Сирии, куда вошли российская военная полиция и сирийские пограничники, а также их главные оперативные базы в анклавах в Эль-Камышлы и Хасаке, в зоны, свободные от иранского присутствия. Однако Тегеран, вероятно, воспользовался снижением внимания Москвы к этому аспекту на фоне подготовки, а затем и проведения военной операции на Украине, и начал проникать в эти районы, распространяя на них собственное влияние, играя на противоречиях между арабскими племенами и курдами, курдами и Турцией и арабскими племенами и США.

При этом следует обратить внимание на резкое увеличение проиранских сил в районах, находящихся на северо-востоке Сирии, которые также рассматриваются как цели возможной турецкой операции против курдских формирований. Так, еще в феврале и начале марта 2022 года сирийские и иностранные ополченцы, связанные с КСИР в провинции Аль-Хасака, начали наращивать свои военные и материально-технические возможности в районах, прилегающих к зоне операции «Источник мира».

Это касается прежде всего анклава в Эль-Камышлы, — находящегося под контролем правительственных войск части одноименного города с аэродромом, вокруг которых находятся силы ДСС. Иран не только смог восстановить свое присутствие здесь, утраченное после 2019 года, но и расширил его.

Фото: Xinhua/Global Look Press Эль-Камышлы, Сирия

Главная заслуга в этом принадлежит сотрудникам подразделения «Аль-Кудс» КСИР иранцу Хадж Али и ливанцу Хадж Махди, которые последовательно вели работу с местными командирами проправительственных ополченцев из так называемых Сил национальной обороны (СНО), направляли местных ополченцев (до 1000 чел.) в учебные лагеря «Хезболлы» в Дейр аз-Зоре и в другие районы, где те в течение трех месяцев проходили не только военную переподготовку, но и идеологическую обработку, возвращаясь в Камышлы уже в качестве убежденных «хомейнистов» в новой форме и с нашивками с революционно-шиитской символикой так называемой «Оси сопротивления». Надо отметить, что эта задача была не из простых и не из дешевых, так как требовала организации перелетов на самолетах и вертолетах местных ополченцев в учебные лагеря, а затем их возвращения в Эль-Камышлы таким же путем. Так в Камышлы возник так называемый Тартабский полк, также известный как 54-й полк, который расквартирован в юго-восточной части города. Теперь этот полк превратился в крупнейший компонент проправительственных войск в этом районе, он же одновременно является основой иранского влияния.

Также Иран смог привлечь на свою сторону представителей местного отдела известного арабского племени тайи, проживающего в провинции Хасака. Несмотря на то что, как указывалось выше, Тегеран был готов поддерживать РПК против их противников, но в данном случае в рамках стратегии «сетей» Иран поддержал тайи против ДСС. При этом оказавшись его единственным союзником, в то время как Россия или правительство Асада или же Турция не оказали этому племени какой-либо поддержки в его конфликте с ДСС. Иран смог добиться лояльности этого племени, также не допустив его перехода на сторону протурецкой сирийской оппозиции, что особенно актуально в случае начала военной операции Турции.

Таким образом, в настоящее время, инвестируя в свой союз с племенем тайи и остальными племенными компонентами провинции Хасака, Иран пытается пополнить свои ополчения бойцами из этих племен и кланов. Кроме того, он стремится придать своему присутствию в провинции легитимность, основанную на том, что местное племенное сообщество считает его одним из самых важных сторонников.

Иран создает «шиитский коридор» через всю Сирию

Иран продолжает брать под свой контроль важные стратегические объекты и в других регионах Сирии.

В частности, в апреле поддерживаемые Ираном формирования и боевики «Хезболлы» вошли на комплекс Махина, один из крупнейших в стране и представляющий из себя 25 оборудованных складов с различными вооружениям и боеприпасами к востоку от города Хомс. Ранее этот объект находился под контролем сил Пятого корпуса, который принято считать наиболее близким России.

В то же время переход контроля некоторых объектов от 5-го корпуса к проиранским формированиям в некоторых случаях сопровождается конфликтами.

Так, 4 мая к югу от Пальмиры произошли столкновения между боевиками иракской шиитской группировки «Катаиб Хизбалла» и бойцами Пятого корпуса. Столкновения вспыхнули после того, как иракские боевики попытались арестовать одного из бойцов Пятого корпуса, который оказал сопротивление, но был убит, а его сослуживец, поддержавший его, ранен. В ответ бойцы Пятого корпуса атаковали штаб, который, как утверждается, принадлежал КСИР.

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Столкновения прекратились, когда вмешались российские силы. Однако напряженность в районе Пальмиры после того, как туда вошли силы ливанской «Хезболлы» и иракской «Катаиб Хизболла», сохраняется. Новыми поводами для столкновений также становятся сборы, которые взимают с водителей грузовиков боевики шиитских ополчений в контролируемых ими районах, в то время как многие грузы доставляются в интересах Пятого корпуса.

Таким образом, вероятно, воспользовавшись некоторой отвлеченностью России от сирийского театра, Иран активизировал усилия по созданию собственного так называемого «шиитского коридора», который должен связать по суше все сегменты «Оси сопротивления» — Ливан, Сирию, Ирак и Иран. Созданная еще в 2018 году иранская зона контроля на северо-востоке Сирии между городами Аль-Букамаль и Аль-Маядин постепенно расширяется на запад, вглубь пустынных районов провинции Хомс вплоть до Пальмиры и города Хомс, а от последнего уходит в сторону Алеппо. Этот один из крупнейших в САР мегаполисов, как и его окрестности, еще в 2017–2018 году были превращены в один из важнейших плацдармов иранского влияния в Сирии. От Хомса коридор идет в сторону Ливана, вокруг которого с сирийской стороны создана плотная зона контроля проиранских группировок во главе с ливанской «Хезболлой» по всему периметру границы, оттуда уже тянется еще одно «щупальце» иранского присутствия в направлении Латакии.

В свою очередь, в качестве следующих шагов Ирана в Сирии, вероятно, можно ожидать как попыток установить контроль над пограничным переходом «Ярубия» на сирийском северо-востоке, так и увеличения иранского присутствия вблизи границ с Израилем. Это уже чревато военной эскалацией на юге Сирии. При том, что уровень военного столкновения проиранских сил и Турции также высок как никогда, так как в настоящее время возможности России по влиянию на проиранские группировки, вероятно, снизились и те способны действовать по собственной инициативе.