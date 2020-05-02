Иран: участники ядерной сделки откажутся от оружейного эмбарго

https://static.news.ru/photo/043c5628-8c82-11ea-baa3-fa163e074e61_660.jpg Али Рабии Фото: Fereshteh Sadeghi فرشته صادقی/twitter.com

Страны, работающие над разработкой Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, выступят против продления оружейного эмбарго. Об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

Стремления Вашингтона продлить оружейное эмбарго (в отношении Ирана — прим. NEWS.ru) являются очередным подтверждением того, что США демонстративно игнорируют международные договорённости и право, — сказал Рабии.

Он выразил свою убеждённость в том, что участники сделки и постоянные члены СБООН выступят против намерений Штатов.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты считают, что Россия и КНР не имеют поводов голосовать против оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.