Иран сообщил о снятии оружейного эмбарго

https://static.news.ru/photo/67daa514-10c0-11eb-9eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестало действовать с 18 октября, сообщил МИД страны.

Так, Тегеран может продавать и приобретать вооружения, сняты также ограничения в отношении передачи вооружений, связанных с этим деятельности и финансовых услуг, передаёт РИА Новости.

«Автоматически перестают действовать» запреты на въезд в страну, на транзит через территории государств — членов Объединённой организации наций, которые ранее ввели в отношении ряда иранских граждан и официальных лиц, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Ирана.

Как заявил официальный представитель МИД Саид Хатибзаде, Тегеран обеспечивает 90% оборонных нужд страны за счёт внутренного производства и не зависит от других стран.

В 2015 году Ираном и международными переговорщиками был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СПДВ). Согласно договорённости, в частности, оружейное эмбарго с Ирана должно было быть снято в течение пяти лет, до этого момента поставки вооружений были возможны с разрешения СБ ООН. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября 2020 года.

США вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и ввели повторные санкции в отношении Тегерана в 2018 году. В августе 2020 года США подали в Совбез ООН жалобу о неисполнении Ираном СПВД и заявили о желании запустить процедуру восстановления санкций ООН, но подавляющее большинство членов СБ выступили против.

Как писал NEWS.ru ранее, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден считает, что просчёты администрации действующего главы государства Дональда Трампа во внешней политике привели к тому, что уровень доверия к Соединённым Штатам в мире снизился. По мнению Байдена, Ирану хватает ядерных материалов для производства бомбы, а ракетный арсенал КНДР увеличился, при этом, согласно опросу жителей разных стран, уровень доверия Трампу оказался ниже, чем президенту РФ Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину.