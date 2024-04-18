Иран сообщил о готовности ударить по ядерным центрам Израиля в любое время КСИР: Иран определил ядерные центры Израиля и готов уничтожить их в любое время

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Ирану удалось определить местоположение ядерных центров Израиля, сообщил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Хакталаб. По его словам, вооруженные силы страны готовы нанести удары по ним в любое время. Однако атака будет осуществлена лишь в случае ответа Израиля на недавний обстрел военных объектов, передает агентство Tansim.

[Месторасположение] ядерных центров сионистского врага (Израиля. — NEWS.ru) определено, и в нашем распоряжении есть необходимая информация обо всех целях, и, так сказать, как ответ на их предполагаемые действия мы готовы запустить мощные ракеты, чтобы уничтожить цели, — сообщил Хакталаб.

Он добавил, что Израиль в течение многих лет вел «подрывную и террористическую деятельность» в отношении Ирана. По его словам, теперь страна считает себя вправе ответить на любую агрессию Тель-Авива.

Ранее стало известно, что США могли разрешить проведение израильской военной операции в городе Рафах в секторе Газа в обмен на отказ Израиля от масштабного ответа на иранские удары. До последнего времени американские власти выступали против операции в городе, отмечают СМИ.