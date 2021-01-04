Иран проведёт учения с использованием беспилотников

https://static.news.ru/photo/4ab5335c-4e8f-11eb-b1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Крупные учения с использованием беспилотников начнутся во вторник в Иране. Они пройдут на границах страны и в Семнане (восточная часть государства).

Первые крупные совместные учения армии Ирана с задействованием сотен беспилотников сухопутных сил, сил противовоздушной обороны, военно-воздушных и морских сил армии начнутся завтра и продлятся два дня, — говорится в заявлении иранских военных.

В них будут использоваться дроны иранского производства, в том числе дроны-камикадзе.

Учения будут проходить на фоне усиления напряжённости между Ираном и США. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что США могут нанести удар по Ирану. После угроз Тегерана в адрес Вашингтона в регионе остался авианосец «Нимиц», который планировали вывести оттуда, передаёт РИА Новости.

Антиамериканская риторика усилилась в Иране в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. В стране всё чаще звучат предупреждения в адрес США на случай военной атаки. 3 января тысячи жителей Ирана и Ирака вышли на улицы в память о Сулеймани. В Тегеране участники акций протеста несут транспаранты и портреты генерала. Городские власти создали ряд инсталляций, которые изображают попадание ракеты в легковой автомобиль. В Ираке жители собрались на памятную акцию у аэропорта Багдада, был установлен транспарант следующего содержания: «Здесь место преступления американского терроризма».

Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним погибли несколько сопровождавших его офицеров. В ответ на убийство иранские войска нанесли удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Тегеране также заявляли, что убийство Сулеймани будет обязательно отомщено, писал NEWS.ru.