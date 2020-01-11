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Президент России Владимир Путин сообщил о том, что была сформирована редакционная комиссия Сирийского конституционного комитета. Об этом он рассказал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Главное, чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять своё будущее, такой подход лежит в основе создания конституционного комитета. Он уже провёл два заседания в Женеве и сформировал...