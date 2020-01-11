https://static.news.ru/photo/7fdee982-34a1-11ea-bdb0-fa163e074e61_660.jpgАнтонио ГутерришФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тегеран направил письмо к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В тексте документа говорится о просьбе принять меры в отношении США из-за отказа выдавать визу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.
В сложившихся обстоятельствах следует прибегнуть к средствам правовой защиты, чтобы пресечь это нарушение международного права, — цитирует ТАСС текст письма.
Также Тегеран отмечает, что данный спор ставит под сомнение авторитет ООН. Представители всемирной организации пока не дали ответ на это сообщение.
Ранее NEWS.ru писал, что ООН прокомментировала отказ выдать визу Джаваду Зарифу. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик потребовал от страны штаб-квартиры выполнения визовых обязательств.