https://static.news.ru/photo/7dd845c4-3c0e-11ea-afed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй предварительный отчёт о крушении Boeing «Международных авиалиний Украины», который свидетельствует о том, что самолёт был сбит двумя ракетами.

В отчёте говорится, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля — воздух» были выпущены по лайнеру с северного направления.

Boeing начал терять высоту над жилым районом, затем столкнулся с «препятствием» в парке развлечений и рухнул на землю.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился в районе аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлёта утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. 11 января иранские власти признали, что самолёт был сбит иранскими военными по ошибке.

Как ранее писал NEWS.ru, президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне возложил вину на власти Ирана за крушение Boeing 737. По его словам, им следовало закрыть своё воздушное пространство, раз они не могли обеспечить безопасность полётов.