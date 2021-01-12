Иран приступил к военным учениям в Оманском заливе

Военно-морские силы Ирана при поддержке других армейских подразделений начали ракетные учения в Оманском заливе.
Учения продлятся два дня, сообщает агентство Mehr. Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) ввёл в эксплуатацию подземную ракетную базу на берегу Персидского залива. Это произошло на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Ряд СМИ выпустили материалы о том, что уходящий с поста президент США Дональд Трамп может решиться на атаку Ирана до истечения срока своих полномочий 20 января.