Иран приступил к военным учениям в Оманском заливе

Талибы будут вынуждены ответить, если США продолжат наносить авиаудары в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

По его словам, авиаудары США нарушают дохийское мирное соглашение и являются провокационным актом. Мы дали им понять и продолжаем заявлять, что если операция будет продолжена, это будет расценено как умышленное...