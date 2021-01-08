Иран пригрозил Вашингтону отказом от сотрудничества с МАГАТЭ

https://static.news.ru/photo/885c1804-5283-11eb-b25a-fa163e074e61_660.jpg Ахмад Амирабади Фото: Wikimedia

Власти Ирана заявили, что намерены выслать из страны экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если США не снимут с Тегерана санкции, введённые после выхода Вашингтона из ядерной сделки.

Если санкции против Исламской Республики Иран не отменят к 21 февраля, особенно в финансовой, банковской и нефтяной сферах, мы, несомненно, вышлем из страны инспекторов Международного агентства по атомной энергии, — цитирует «Интерфакс» члена президиума иранского парламента Ахмада Амирабади.

Он подчеркнул, что у американской стороны на выполнение своей части договорённостей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) есть месяц с момента инаугурации нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

Тегеран пошёл на ядерную сделку с мировым сообществом (СВПД) при условии отмены американских санкций, напомнил Амирабади, однако санкции после выхода США из сделки были восстановлены.

Мы не видим никаких причин выполнять наши обязательства, пока санкции не отменят, — настаивает парламентарий.

В 2016 году Иран подписал ядерную сделку с «шестёркой» стран — Великобританией, Германией, Россией, Китаем, Францией и США, согласно которой международное сообщество будет контролировать ядерные разработки на территории Ирана в обмен на снятие со страны всех санкций. Дональд Трамп неоднократно критиковал эту сделку, заключённую при президенте Бараке Обаме, и после того как сам стал президентом США, объявил о выходе Вашингтона из соглашения и восстановлении снятых санкций. Остальные участники соглашения рассчитывают на сохранение сделки с Тегераном.

Ожидается, что новый американский лидер, представляющий, как и Барак Обама, Демократическую партию, может вернуться к рассмотрению сделки с Ираном.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Ирана Хасан Рухани назвал Трампа причиной множества бед как для США, так и для других стран мира. Он добавил, что нездоровый человек, получающий власть в свои руки, может очень сильно навредить как своим согражданам, так и жителям других стран.