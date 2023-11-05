Иран предъявил США ультиматум из-за войны в секторе Газа Министр обороны Ирана: США ждет серьезный удар при продолжении войны в Газе

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Соединенные Штаты ждет «серьезный удар», если они не прекратят войну в секторе Газа, заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, американцам необходимо немедленно обеспечить прекращение огня в палестино-израильском конфликте.

Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар, — сообщил глава оборонного ведомства.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан ранее призвал Вашингтон взять на себя ответственность за поддержку убийства израильскими военными жителей сектора Газа и Западного берега Иордана. По словам министра, Ближний Восток приблизится к принятию «серьезного определяющего решения», если не остановить геноцид палестинского народа и военные преступления против населения.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал немедленно прекратить любые торгово-экономические связи с Израилем. По его словам, мусульманские страны должны отказаться от экспорта нефти и продовольствия в еврейское государство.