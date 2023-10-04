Иран пообещал соблюдать условия ядерной сделки ради отмены санкций

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Мохаммад Эслами

Тегеран обязуется выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в случае отмены наложенных на страну санкций Запада, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. Он подчеркнул, что деятельность исламской республики в рамках атомной энергетики абсолютно прозрачна для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, которые приводит IRNA, Тегеран работает по правилам международного агентства, которое контролирует всю деятельность государства.

Иран не осуществляет какую-либо деятельность, о которой не было бы известно МАГАТЭ. Кроме того, мы руководствуемся законом о стратегических мерах по отмене санкций, поэтому Иран будет выполнять все положения СВПД в случае снятия ограничений, — заявил Эслами.

Он также сообщил, что сотрудники МАГАТЭ, у которых власти Ирана отозвали аккредитацию, не появлялись на территории Исламской Республики в течение нескольких лет.

СВПД был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

В сентябре президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что иранская сторона приступила к обогащению урана до 60% и более в ответ на нарушение обязательств ряда европейских стран в рамках СВПД по ядерной программе Исламской Республики. Раиси указал, что если Запад вернется к своим обязательства, то «Исламская Республика, как и в прошлом, будет придерживаться своих обязательств».