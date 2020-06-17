Иранскую артиллерию заподозрили в поддержке новой антитеррористической операции турецких вооружённых сил (ВС) «Коготь тигра», которая нацелена против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Наблюдатели сообщили об ударах иранцев по позициям левых радикалов на севере республики. Это означает укрепление направленного против РПК фронта. Ранее были подозрения, что иранское руководство поддерживает негласные контакты с курдскими боевиками и даже укрывает их на своей территории.

Внимание наблюдателей привлекли удары по приграничной территории близ населённого пункта Хаджи Умран в провинции Эрбиль (Иракский Курдистан). Практически одновременно с атакой турецких ВВС было зафиксировано, что тот же приграничный район был обстрелян со стороны Ирана.

Ещё 15 июня турецкое министерство обороны информировало о начале антитеррористической операции против боевиков РПК. Решение о новой кампании было принято, как сообщалось, в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецких ВС. 17 июня ВС Турции начали сухопутную часть операции, перебросив в Северный Ирак подразделения армейского спецназа.

Наши коммандос переброшены в регион при поддержке боевых и разведывательных беспилотников, вертолётов, ВВС и артиллерии. В последнее время участились попытки атак на наши базы со стороны РПК и других террористических организаций. Наша операция проводится в рамках данных нам международным законодательством прав на защиту, — сообщило турецкое оборонное ведомство.

В ответ на турецкие действия в иракский МИД был вызван посол Турции в этой стране Фатих Йылдыз. Ему вручили ноту протеста, в которой центральное правительство в Багдаде резко осудило нарушение суверенитета Ирака и границ воздушного пространства республики.

Сулейман Сойлу Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС Турции регулярно проводят воздушные удары по позициям РПК, а также борются против членов этой организации на своей территории. О возможном присоединении Ирана к подобным акциям сообщалось ещё в 2019 году — со слов министра внутренних дел Турецкой Республики Сулеймана Сойлу, который говорил о совместных контртеррористических мерах Анкары и Тегерана. Позже турецкое государственное агентство Anadolu уточнило, что совместные действия предпринимались на турецко-иранской границе. Однако тогда иранское руководство отказалось подтверждать подлинность этих сообщений. Агентство Mehr со ссылкой на источник в Генштабе ВС Ирана сообщало, что «Турция начала военную операцию против РПК, в которой ВС Ирана не принимали никакого участия». Нынешняя операция «Коготь тигра» стартовала после очных переговоров министров иностранных дел Ирана и Турции Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу.

У Ирана запутанные связи с РПК. Официальный Тегеран обвиняли не только в закулисных переговорах с левыми радикалами, но и в укрывании их на своей территории. Накануне бригадному генералу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммаду Пакпуру, который командует сухопутными силами этой могущественной военно-политической организации, пришлось оправдываться насчёт того, что у РПК вообще есть какие-либо члены, базирующиеся на территории Ирана. В связи с этим предполагаемое участие иранской артиллерии в операции кажется попыткой уверить Анкару в своей приверженности партнёрству.

Вопрос только в том, как отреагирует Иран на то, что турецкие ВС могут начать очередную фазу операции «Источник мира» в Сирии. Последние годы иранские спецслужбы пытались укрепить отношения как с центральным ядром РПК в горах Кандиль в Ираке, так и с сирийскими отрядами народной самообороны (YPG). Поэтому меры со стороны Турции — более серьёзный вопрос для игроков сирийского конфликта.