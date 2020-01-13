https://static.news.ru/photo/e350d1cc-360b-11ea-a9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Иран собирается преследовать главу США Дональда Трампа в судебном порядке после убийства генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Исламской Республики). Об этом рассказал председатель Верховного суда страны Эбрахим Раиси.

Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого <...> Мы это не оставим, он должен быть осуждён на международной арене, — цитирует руководителя инстанции агентство «Фарс».

3 января 2020 года в ходе спецоперации США в районе аэропорта столицы Ирака — Багдада — были ликвидированы: Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в иракской столице.

8 января Иран нанёс ракетный удар по американским военным объектам в Ираке. В частности, по базе Айн аль-Асад выпустили девять ракет.

Возможность ликвидации Сулеймани начали обсуждать в администрации президента США с июня 2019 года, когда иранские военные сбили американский беспилотник.

В необходимости уничтожения высокопоставленного иранского генерала главу Белого дома убеждал занимавший в то время должность помощника президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Его поддержал госсекретарь Майкл Помпео. Однако тогда Дональд Трамп заявил, что пойдёт на данный шаг только в случае убийства Ираном американских граждан.