Иран поблагодарил страны за помощь в поисках вертолета Раиси МИД Ирана поблагодарил страны за сочувствие и помощь в поисках Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Ибрахим Раиси

Иранская сторона поблагодарила государства и международные организации, оказавшие помощь в поиске места аварии вертолета, на котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, его слова передает пресс-служба ведомства.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, попытки спасателей добраться до места крушения продолжаются. Исламская Республика Иран благодарит ряд правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции, — сказал Канаани.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие в поисках вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту. Москва также может поспособствовать расследованию произошедшего, подчеркнула она, и выразила надежду, что с пассажирами воздушного судна все в порядке и их жизни ничего не угрожает.

Первый самолет Ил-76 МЧС России уже вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз. Там специалисты присоединятся к поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Раиси. На борту находятся спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника. Второе воздушное судно готово подняться в воздух в ближайшее время.