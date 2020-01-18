https://static.news.ru/photo/9a4c8bb6-39fc-11ea-82ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские власти передадут Украине чёрные ящики, сбитого 8 января пассажирского лайнера Boeing 737.

Как сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim, решение было принято после ряда встреч с украинскими представителями.

Ранее Канада призвала Иран передать самописцы сбитого Boeing Франции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал Францию одним из немногих мест, где есть лаборатория, способная восстановить данные с повреждённых устройств.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета. Позже иранские военные признали, что сбили самолёт по ошибке, приняв за вражескую цель. В авиакатастрофе погибли 176 человек, большинство из которых были канадцами, писал NEWS.ru.