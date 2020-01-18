Иранские власти передадут Украине чёрные ящики, сбитого 8 января пассажирского лайнера Boeing 737.
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Ранее Канада призвала Иран передать самописцы сбитого Boeing Франции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал Францию одним из немногих мест, где есть лаборатория, способная восстановить данные с повреждённых устройств.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета. Позже иранские военные признали, что сбили самолёт по ошибке, приняв за вражескую цель. В авиакатастрофе погибли 176 человек, большинство из которых были канадцами, писал NEWS.ru.
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