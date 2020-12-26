Иран перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники

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В Ирак были переброшены из Ирана ракеты малой дальности и беспилотники.

Ракеты Arash принадлежат сухопутным силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они являются высокоточными управляемыми ракетами малой дальности. Их разместили на объектах и в лагерях иракских вооружённых группировок, близких к Ирану.

Беспилотники были произведены в Иране, они находятся на особо охраняемых объектах в южных провинциях Ирака. Об этом сообщает кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на источники.

По данным журналистам, в течение нескольких недель КСИР могут нанести удары по целям в Ираке и в других странах региона. Это может произойти после ухода с поста президента США Дональда Трампа. Утверждается, что командующий спецподразделением «Кудс» КСИР Эсмаил Каани во время визита в Ирак обсуждал возможность ответа на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором Тегеран обвиняет Тель-Авив.

Как писал NEWS.ru, администрация президента США Дональда Трампа в очередной раз допускает вывод своей дипломатической миссии из Багдада в ответ на обстрел столичной «зелёной зоны», который произошёл в минувшие выходные. В результате нападения никто не пострадал, но сам атака стала крупнейшей за последнее десятилетие.