Иран ожидает «огромные объемы» своповых поставок российской нефти

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Иран ожидает в текущем году «огромные объемы» своповых поставок российских нефти и газа, заявил РИА Новости глава Минэкономики страны Эхсан Хандузи. В кабмине России отмечали, что на первом этапе таки поставок Тегеран может получать ежегодно 5 млн тонн нефти и до 10 млрд кубометров газа.

За очень короткий промежуток времени некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок, — сказал министр.

Ранее в Минфине США заявили, что Россия реализует 75% экспортной торговли нефтью без помощи западных сервисов. В ведомстве отметили, что сделки, которые проводятся вне установленного потолка цен, не превышают по стоимости ожидания экспертов. При этом подчеркнули, что российская экономика недополучает ожидаемые доходы от продажи черного золота.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в нынешнем году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России, власти планируют оценить их в ближайшее время. Он также добавил, что РФ сейчас полностью продает весь объем производимой нефти и собирается в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка».