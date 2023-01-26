Иран ответил, как смог: Тегеран ввел ответные санкции против ЕС Аятолла не простил Брюсселю угроз в адрес КСИР

Фото: Roshan Norouzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран ввел ограничительные меры против частных лиц и организаций из Евросоюза и Великобритании. В санкционный список Тегерана попали 30 человек и четыре компании, их обвинили в «поддержке терроризма и насилия в отношении иранского народа». Как указали в МИД Исламской Республики, этот шаг стал ответной мерой на введенные недавно западные рестрикции. Более того, в Иране уже предрекают формирование нового мирового порядка.

Началось все с того, что 23 января ЕС ввел четвертый по счету пакет санкций против Ирана. Под ограничения подпали не только физические и юридические лица, но и могущественный Корпус стражей Исламской революции (КСИР), включая все его подразделения в различных провинциях ИРИ. Официально европейцы пошли на такой шаг из-за желания «защитить права человека». По другой версии, западные страны подозревают, что Тегеран якобы поставляет Москве вооружение, которое затем используется Россией в ходе СВО.

Вместе с тем ЕС также рекомендовали признать государственный КСИР террористической организацией. Впрочем, эти призывы так и остались на словах — для этого нужно, чтобы к делу подключился суд хотя бы одной из европейских стран при расследовании конкретного теракта.

Это то, что не может быть решено без суда, сначала решения суда. Вы не можете сказать, что я считаю вас террористом, потому что вы мне не нравитесь, — сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

Но, по всей видимости, в принципе желание ЕС увидеть КСИР в своем новом черном списке не на шутку разгневало Тегеран. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян опубликовал статью, где обвинил ЕС в предвзятой позиции и принятии необоснованного решения. Министр сравнил подобные заявления с «выстрелом в ногу», а затем пригрозил всем западным странам, сказав, что назвать КСИР «террористической организацией будет колоссальной ошибкой».

Боррель попытался выступить в качестве миротворца и сгладить углы. Он подчеркнул, что санкции, введенные иранской стороной против стран ЕС, беспокоят евродепутатов, поэтому их призывы объявить КСИР террористической организацией лишь «эмоциональная реакция» и не более того.

Но такие заявления верховного представителя ЕС не повлияли на Тегеран, который предупредил, что примет ответные меры, так как подобное отношение к КСИР, «суверенному институту, чье существование продиктовано Конституцией Исламской Республики», нарушает устав ООН и международное право. И тут же их принял.

Среди попавших в иранский список — мэр Парижа Анн Идальго, мэр Камбрильса (Испания) Оливер Клейн, французский писатель Бернар-Анри Леви и глава Генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс. По законам Ирана, для них будут заблокированы счета и транзакции в иранской финансовой и банковской системах, активы в пределах юрисдикции Ирана, а также они не смогут получить иранскую визу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Казем Джалали

Хотя отношения Ирана и Запада давно оставляют желать лучшего из-за вечных разногласий по вопросу о правах человека, но после начала СВО России на Украине отношения между сторонами обострились еще больше. Пусть даже в Москве и Тегеране говорят, что «не дружат ни с кем назло кому-то», сейчас западный мир в один голос обвиняет Тегеран в якобы имеющих место поставках России беспилотников и баллистических ракет. Согласно западным СМИ, Исламская Республика, находящаяся под жесточайшими западными санкциями, считает себя обязанной поддержать Москву в противостоянии с Западом, а взамен она получит дополнительное развитие торговых отношений с Россией. Накануне визита в Тегеран спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина посол Ирана в Москве Казем Джалали сказал, что «Москва и Тегеран должны сплотиться перед попытками Запада сохранить свой мировой порядок». Позже иранское государственное агентство новостей Mehr News написало, что взаимодействие России и Ирана находится «на передовой формирования мирового порядка и укрепляет ось новых мировых держав».

Любопытно, что на фоне всех этих процессов ЕС направляет гражданскую миссию в Армению — союзника ИРИ. С точки зрения урегулирования армяно-азербайджанского конфликта европейцы тем самым хотят подорвать влияние Москвы на Южном Кавказе. А вместе с тем они убивают и второго зайца, развернув миссию рядом с недружественным Ираном. Тегеран пока отказывается комментировать новую гражданскую миссию ЕС в Армении. Как отметил эксперт по вопросам Кавказского региона и Центральной Азии Фардин Эфтехари, «Иран очень терпеливо относится к Армении». Но хватит ли его терпения, если там будут усиливать позиции европейцы, находящиеся, как считает Тегеран, в тени «Большого сатаны» — США?