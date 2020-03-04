https://static.news.ru/photo/91d964dc-5e1d-11ea-a20b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Babak Jeddi/Keystone Press Agency/Global Look Press

США лгут, предлагая помощь в борьбе со вспышкой коронавируса. Так президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа.

Вы должны как минимум снять санкции с лекарств. Это будет первым шагом, — заявил политик, обращаясь к администрации США.

Кроме того, он отметил, что Белый дом обязан извиниться перед иранцами, сообщает телеканал PressTV.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения США получило зарплату президента страны Дональда Трампа за четвёртый квартал 2019 года. Таким образом политик решил поддержать борьбу с коронавирусом.