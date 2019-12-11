https://static.news.ru/photo/e906ff4a-0039-11ea-965a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми сообщил, что хакеры провели мощную кибератаку, нацеленную на инфраструктуру электронного правительства.

Недавно против инфраструктуры нашего электронного правительства была совершена кибератака, — рассказал министр.

По его словам, атака была серьёзной, однако её удалось отразить. Он не стал уточнять, какая страна организовала кибератаку, сообщает агентство «Мехр».

Как ранее писал NEWS.ru, власти Ирана пообещали компенсировать пользователям и компаниям ущерб, нанесённый в результате ограничения доступа к Интернету.