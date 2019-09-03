https://static.news.ru/photo/efff0b94-ceed-11e9-84f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Тегеран принял решение отпустить семь человек из экипажа британского танкера Stena Impero. Среди них есть гражданин РФ. Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства Андрей Ганенко.

Он пояснил, что после этого на судне останется минимальное количество персонала для возможности вывести судно в море, передаёт РИА Новости .

Ганенко рассказал, что запрос на освобождение подал судовладелец.

Это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик, — сказал он.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе 1 июля. На борту Stena Impero находятся трое россиян. 11 июля Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер, принадлежащий Ирану, у берегов Гибралтара.

В конце июля российские дипломаты встретились с тремя гражданами РФ, которые входят в состав экипажа Stena Impero. Российские моряки рассказали сотрудникам посольства о том, как им живётся на задержанном судне, писал News.ru.