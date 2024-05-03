Иран освободил экипаж захваченного судна MSC Aries Глава МИД Ирана: Тегеран освободил экипаж MSC Aries из гуманных соображений

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экипаж судна MCS Aries, задержанного иранскими силовиками в Ормузском проливе, освобожден, сообщил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. На борту судна находился один россиянин.

Задержанное судно, отключившее радар в территориальных водах Ирана и подвергшее угрозе безопасность судоходства, арестовано в судебном порядке, но Иран освободил весь его экипаж из гуманных соображений, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Дипломат отметил, что при сопровождении капитана судна члены экипажа могут вернуться в свои страны.

13 апреля госагентство IRNA заявило, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции, являющегося элитным иранским военным формированием, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Речь идет о контейнеровозе, который, по данным иранского агентства, связан с Израилем.

Один из членов экипажа оказался русский моряк Тимофей Колчанов. Российское посольство в Тегеране отмечало, что он здоров и регулярно общается с родными по телефону. При этом иранская сторона сообщала, что не имеет претензий к экипажу, включая российского гражданина.