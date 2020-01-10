Иранские власти объявят причину крушения украинского Boeing 11 января. Произойдёт это после заседания комиссии авиационных катастроф.
Завтра после заседания комиссии авиационных катастроф будет объявлена причина крушения украинского пассажирского самолёта, — сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.
Как писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что украинским представителям дали доступ к бортовым самописцам рухнувшего в Иране самолёта.
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