https://static.news.ru/photo/2c09f902-33e1-11ea-9eb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские власти объявят причину крушения украинского Boeing 11 января. Произойдёт это после заседания комиссии авиационных катастроф.

Завтра после заседания комиссии авиационных катастроф будет объявлена причина крушения украинского пассажирского самолёта, — сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что украинским представителям дали доступ к бортовым самописцам рухнувшего в Иране самолёта.