Иран обвинили в причастности к атаке на Израиль WSJ: Иран помогал ХАМАС планировать атаку на Израиль

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран оказал помощь палестинским боевикам при планировании атаки на Израиль, которая произошла 7 октября, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди высокопоставленных членов движения ХАМАС. Издание утверждает, что Иран одобрил план нападения на встрече 2 октября в Бейруте.

Начиная с августа, офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана взаимодействовали с представителями ХАМАС, чтобы разработать тактику. Эти встречи проводились в Бейруте.

Также газета утверждает, что информацию о роли Ирана подтвердил неназванный европейский чиновник и советник правительства Сирии, но их имена не разглашаются.

В субботу, 7 октября, радикалы из группировки ХАМАС обстреляли Израиль ракетами. В ответ национальная армия развернула военную операцию «Железные мечи», благодаря которой удалось отбить несколько населенных пунктов. Сейчас военнослужащие готовят эвакуацию граждан, живущих рядом с сектором Газа.

По последним данным, жертвами конфликта стали свыше 300 палестинцев, еще 2,3 тысячи человек получили ранения. В Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тысячи пострадали. Власти Израиля объявили военное положение на всей территории страны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС будет долгой и сложной, и призвал жителей проявить стойкость перед лицом войны.