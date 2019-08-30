Иран может отказаться от реализации третьего шага по сокращению обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИДа страны Мохаммад Джавад Зариф.
Он пояснил, что у Европы ещё есть время на принятие мер по реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Если это будет сделано, существует вероятность, что Тегеран воздержится от третьего этапа, сообщает агентство
Ранее News.ru писал, что официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави анонсировал на 5 сентября очередное сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке. Он отметил, что третий шаг будет жёстче первых двух.