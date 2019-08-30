https://static.news.ru/photo/8cdae0dc-cccd-11e9-80d1-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: Janerik Henriksson/Tt/Global Look Press

Иран может отказаться от реализации третьего шага по сокращению обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИДа страны Мохаммад Джавад Зариф.

Он пояснил, что у Европы ещё есть время на принятие мер по реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Если это будет сделано, существует вероятность, что Тегеран воздержится от третьего этапа, сообщает агентство IRNA .

Ранее News.ru писал, что официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави анонсировал на 5 сентября очередное сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке. Он отметил, что третий шаг будет жёстче первых двух.