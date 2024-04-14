Иран назвал условие для ударов по военным базам США Иран предупредил об ударах по базам в США в случае поддержки Израиля

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран предупредил США, что американские базы станут военной целью, если страна поддержит ответный удар Израиля, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. По его словам, которые приводит Reuters, предупреждение передано Соединенным Штатам через Швейцарию.

Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима (Государство Израиль. — NEWS.ru). Мы будем рассматривать это как агрессию и поступим соответствующим образом, — сказал Багери.

Военачальник отметил, что ответ на поддержку США Израиля будет «намного масштабнее, чем сегодняшняя военная акция». Он также добавил, что военная операция завершена.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что атак на армию США или объекты на Ближнем Востоке в ходе удара Ирана по Израилю зафиксировано не было. По его словам, еврейскому государству при содействии американской стороны удалось сбить почти все ракеты и беспилотники.

Позже командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами заявил, что операция Ирана против Израиля оказалась успешнее, чем предполагалось. Он, в свою очередь, отметил, что ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы ПРО.